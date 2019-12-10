اصابة اثنين من الشرطة خلال هجوم 'داعش' في الدبس

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن هجوم تنظيم "داعش" في قضاء الدبس ادى الى اصابة شرطيين بجروح. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الهجوم الذي شنه عناصر من تنظيم داعش على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، ادى الى اصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح". Advertisements واضاف المصدر انه "تم صد الهجوم وتكبيد التنظيم خسائر كبيرة". وافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان تنظيم "داعش" شن هجوما على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس بكركوك.

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