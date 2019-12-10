بالصور.. حريق في قاعة للاعراس بالبصرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع في قاعة للاعراس بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع في الطابق الثاني من قاعة الملكي للاعراس بشارع الوفود بمحافظة البصرة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق في اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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