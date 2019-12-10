'داعش' يهاجم قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان تنظيم "داعش" شن هجوما على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس بكركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عناصر من تنظيم داعش شنوا اليوم هجوما على قطعات للشرطة الاتحادية في قضاء الدبس في كركوك، ما ادى الى اندلاع اشتباكات بين الجانبين".
واضاف المصدر ان "الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الان"، مشيرا الى انه لم تعرف حجم الخسائر البشرية والاضرار المادية التي خلفها الهجوم".
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