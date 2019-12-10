الصناعة تنفي نشوب حريق في مصنع البان أبو غريب

نفت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، الأنباء التي تناقلتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إندلاع حريق في مصنع البان أبو غريب.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الأنباء بشأن إندلاع حريق في مصنع البان أبو غريب، عارية عن الصحة"، مبينة ان "مايتم تداوله شائعات وأخبار مغلوطة".

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واضاف ان "حركة العمل والإنتاج مستمرة في المصنع"، داعياً الجميع إلى "مراعاة المصداقية في تداول الأخبار وعدم السماح لمروجي الشائعات للإساءة إلى الوزارة وتشكيلاتها كافة".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإخماد حريق خارج سياج معمل للحليب في أبو غريب.