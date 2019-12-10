نائب يطالب التريث بالتصويت على قانون الانتخابات ويؤكد: القانون لايوجد فيه كوتا للنساء

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، الثلاثاء، ان الخاسر بصياغة قانون انتخابات مجلس النواب الجديد سيكون النساء لعدم تضمينه كوتا لهن في الاقضية، فيما دعا للتريث في التصويت على القانون وتعديله.

وقال همزة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "على اصحاب الضمائر الحیة عدم الاستعجال في التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، تلبیة لمطالب الشعب العراقی ولارضاء المتظاهرین ومراعاة كل الشرائح كونه مشروع غیر ناضج"، مبينا انه "حسب هذا المشروع فكل محافظة تكون دائرة متعددة وان حظ الاشخاص المستقلین للفوز اكثر، لكن الاحزاب الكبیرة سيشترون الشخصیات ويقومون بترشیحهم كشخصیات مستقلة ثم ینضمهم الی كتلهم".

واضاف همزة، "كما انه حسب هذا المشروع یكون الحظ الاوفر للاحزاب الكبیرة"، لافتا الى ان "شریحة النساء ستكون الخاسر، لان هذا المشروع سكت عن كوتا النساء فی الاقضیة"، مشددا على ان "معظم النصوص والفقرات التی تخدم الاحزاب السیاسیة الكبیرة باقیة كماهی".

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وبين ان "الغرض من اصدار قانون جدید هو تصحيح مسار العملیة السیاسیة، لكن بهذه الطریقة فقط غیرنا اسم المشروع وبعض النصوص، لكن بقى نفس المفهوم مع زیادة بعض الفقرات لمصلحة اصحاب المصالح والمصانع"، مؤكدا على ان "اجمل واحسن طریقة انتخابیة بان یكون العراق دائرة انتخابیة واحدة مع مراعاة حصة المحافظات، ففي هذه الحالة یكون النائب ممثل الحقیقي لكل الشعب العراقي و یعمل لكل العراق بدون تمييز ویعتبر نفسه ممثل للكل المكونات والقومیات".

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب بجلسته التي ستعقد، يوم غد الاربعاء، على قانون انتخابات مجلس النواب.