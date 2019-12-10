ليفربول يهزم زالتسبورغ ويعبر لثمن نهائي دوري الابطال

رياضة 2019-12-10 | 20:42 1,263 مشاهدة تأهل فريق ليفربول الإنجليزي، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، بعدما تغلب على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الختامية، لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وسجل هدفي ليفربول كل من نابي كيتا ومحمد صلاح في الدقيقتين 57، و58. وتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد سالزبورج عند النقطة السابعة في المركز الثالث لينتقل إلى الدوري الأوروبي.



وبدوره تأهل نابولي الايطالي كوصيف عن المجموعة بعد تغلبه على جينك البلجيكي 4-0. وبدوره تأهل نابولي الايطالي كوصيف عن المجموعة بعد تغلبه على جينك البلجيكي 4-0.

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