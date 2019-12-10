القمة الخليجية وتدخل أردوغان بليبيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: محمد بن راشد: الأخوة الخليجية ستبقى ضمانة للمستقبل، و"إعلان الرياض" يدعو لاستكمال إجراءات سلامة أراضي دول الخليج، و"التعاون الخليجي".. 39 عاما من القمم والقرارات التاريخية، والقمة الخليجية الـ40.. شراكة سعودية إماراتية تعزز مسيرة مجلس التعاون، وحملة أمنية واسعة ضد مشتبهين بالانتماء لداعش غرب ألمانيا، والسعودية والإمارات.. بصمات مضيئة في دعم "التعاون الخليجي"، وإسرائيل تلوح بالتحرك عسكريا ضد إيران، والملك سلمان: "مجلس التعاون" تجاوز أزمات المنطقة والتصدي لإرهاب إيران ضرورة.

كما تتابعون أيضاً: مصادر: رفض حركات مسلحة مشاركة "قوى التغيير" يهدد مفاوضات جوبا، والسيسي وزعماء أفريقيا يبحثون بأسوان "إسكات البنادق"، وقائد عسكري ليبي لأردوغان: بلادنا ستكون مقبرتكم، ووزير الخارجية السعودي: التهديد الإيراني يواجه الجميع، واليونان تحيل اعتراضاتها على اتفاق تركيا والسراج للأمم المتحدة، ولبنان: التصريحات المنسوبة لمسؤول إيراني مؤسفة وتعدٍ على السيادة، والزياني: قمة الخليج أكدت وحدة الصف ضد أي تهديد، والبرلمان الليبي يطالب باجتماع عربي طارئ للرد على أردوغان، وقيادي بحزب أردوغان يكشف عن اضطرابات داخل "العدالة والتنمية".

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أما في الاقتصاد فتطالعون: المركزي السعودي يتابع السيولة في البنوك استعدادا لأسهم أرامكو، واليورو يصعد إثر تحسن معنويات المستثمرين الألمان، و"هدنة" أمريكية صينية محتملة تنتشل أسهم أوروبا من هبوط حاد، وبديلا لـ"نافتا".. اتفاق جديد بين أمريكا وكندا والمكسيك، و"جازبروم" الروسية تتوقع سعر النفط عقب قرار أوبك+، والصين وأمريكا تبحثان قرارا يغير مسار حرب التجارة.

وإلى الملاعب تجدون: جماهير سالزبورج تتوعد ليفربول قبل المواجهة الحاسمة بدوري الأبطال، وفي التكنولوجيا: طرق حماية آيفون من التعقب والمتطفلين.

وفي الفن تقرأون: ديبيكا بادوكون بـ"ملامح مشوهة" تهز السينما الهندية، بينما في المنوعات: "قلاع الرعب" في أوروبا.. تاريخ من الأساطير والأشباح.

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