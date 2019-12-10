الجيش الليبي يسيطر على معسكر العوينات على حدود الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، بسط سيطرته على معسكر العوينات الواقع في منطقة غات على الحدود مع الجزائر.

وقال مدير المكتب الإعلامي بغرفة عمليات المناطق الجنوبية الليبية محمود بن مصباح الورفلي، إن قوات الجيش استعادت السيطرة على معسكر العوينات الحدودي مع الجزائر.

وقال الورفلي، لـ"العين الإخبارية"، إن الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي تمكنت من اقتحام المعسكر اليوم الثلاثاء.

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وتابع أن القوات ألقت القبض على القيادي المليشياوي خالد كعبار الذي كان يتقاضى أجوراً من حكومة الوفاق لزعزعة أمن واستقرار المنطقة الجنوبية.

وأشار إلى أن العملية التي تمت بإشراف مباشر من آمر المناطق العسكرية الجنوبي اللواء "بلقاسم الأبعج"، وأسفرت العمليات عن استعادة عدد كبير من الآليات والذخائر التي كانت تستخدم لزعزعة المنطقة الجنوبية.

وكان الجيش الليبي أعلن في 20 نوفمبر/تشرين الثاني عن إطلاق عملية استعادة السيطرة على كافة المعسكرات الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد.