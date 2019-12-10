آبي أحمد: زحفت إلى طريق السلام عبر خنادق الحرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، جائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية أوسلو، بحضور مسؤولين وأعضاء اللجنة وعدد كبير من المشاركين فيها.

ومنحت الجائزة لآبي أحمد كاعتراف دولي من لجنة نوبل للسلام النرويجية بما بذله من جهود أسفرت عن تحقيق السلام مع إريتريا، ومحاولاته لترسيخ الديمقراطية والإصلاحات السياسية، وتمكين المرأة ووساطته بين الفرقاء السودانيين وجهوده في استقرار منطقة القرن الأفريقي.