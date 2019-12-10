شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتوعد بالرد على موسكو في حال تدخلت بالانتخابات الامريكية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)
حذر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اليوم (الثلاثاء) نظيره الروسي سيرغي لافروف من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية العام 2020.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في واشنطن «إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي إجراءات لتقويض عمليتنا الديموقراطية فسنرد».
لكن لافروف رفض هذه الاتهامات مؤكداً أن «لا اساس لها».
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