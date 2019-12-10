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واشنطن تتوعد بالرد على موسكو في حال تدخلت بالانتخابات الامريكية

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جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)

حذر وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اليوم (الثلاثاء) نظيره الروسي سيرغي لافروف من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الامريكية العام 2020.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف في واشنطن «إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي إجراءات لتقويض عمليتنا الديموقراطية فسنرد».

لكن لافروف رفض هذه الاتهامات مؤكداً أن «لا اساس لها».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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