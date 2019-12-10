شكرا لقرائتكم خبر عن «هجوم إرهابي» في مقديشو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مقديشو) سجل تبادل كثيف لاطلاق النار مساء اليوم (الثلاثاء) قرب فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما افاد مصدر أمني وشهود. وقال المسؤول الأمني عبد الرحمن آدن لفرانس بر: «هناك تبادل كثيف لإطلاق النار وانفجار قنابل يدوية»، مضيفاً: «يبدو أن الفندق يتعرض لهجوم إرهابي» في إشارة إلى فندق سيل الذي سبق ان تعرض لهجمات شنتها حركة الشباب الإرهابية.



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