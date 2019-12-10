شكرا لقرائتكم مقتل رجل أمن بإطلاق نار في نيوجيرسي.. واحتجاز رهائن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مراسلة "العربية" بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين بإطلاق نار، الثلاثاء، في مدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأميركية.

فيما أفاد مراسلتنا بأن مسلحين في نيوجيرسي أطلقا النار على 4 من رجال الأمن ما أدى لمقتل أحدهم.

وتحدث مسؤول محلي في نيوجيرسي من موقع إطلاق النار عن احتجاز عدد من الأشخاص داخل أحد المباني.

وتوقع أن يكون هناك أكثر من قتيل في إطلاق النار.

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وتوجهت فرق التدخل السريع توجهت إلى الموقع حيث قامت الشرطة بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية في جيرسي سيتي الواقعة على ضفة نهر هادسون المقابلة لمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي توجه عناصره إلى الموقع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق نار وقع داخل محل بقالة صغير وتحدثت عن إصابة شرطي برصاصة في الرأس.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس باستمرار إطلاق نار كثيف في المنطقة، فيما انتشرت مقاطع فيديو على موقع تويتر تظهر انتشار كبيرا لقوات الأمن وتحركها على أحد الأرصفة.