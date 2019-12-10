احتجاج أمام منزل القاضية غادة عون في الأشرفية

ينفذ عدد من المعتصمين في هذه الأثناء إعتصاما أمام منزل النائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون، معتبرين أن "القاضية عون غير نزيهة، خصوصا بعد رفضها ​إخلاء سبيل​ عدد من الشبان تم إعتقالهم على إثر ​قطع الطرقات​ يوم أمس".

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