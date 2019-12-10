النشرة: موقف مهم لباسيل في الموضوع الحكومي يوم الأربعاء او الخميس

علمت "​الخليج 365​" أن "موقفا مهما سيصدر عن رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ في الموضوع الحكومي يوم الأربعاء او الخميس".

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