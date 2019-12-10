ليبرمان أكد رفض دعوة نتانياهو للانضمام لحكومة ضيقة

أكد زعيم حزب "​إسرائيل​ بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​ "رفض الانضمام لحكومة يمينية ضيقة، بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، للانضمام لمباحثات سريعة بشأن هذه ​الحكومة​ لتجنب حل ​الكنيست​ والتوجه ل​انتخابات​ ثالثة"، مشيراً إلى "إنني لن أنضم إلى حكومة يمين ضيقة، مثلما طُلب مني، وإن حكومة كهذه لن تؤدي مهامها كما يجب".

ولفت إلى أن "الحزب يتعرض لحملة من الضغوط والإغراءات، لا يتذكر مثلها منذ أن بدأ مشواره السياسي، وأن حزبه هو الجهة الوحيدة التي تتخذ قراراتها لصالح الدولة".