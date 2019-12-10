وزير الخارجية البحريني: متمسكون بموقفنا وبمطالبنا المشروعة من قطر

أعرب ​وزير الخارجية البحريني​ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن أسفه لـ"عدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع"، معتبراً أن "ما صرح به وزير الخارجية القطري بأن الحوار مع ​السعودية​ قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقا"، مؤكداً أن "دولنا تتمسك بموقفها وبمطالبها المشروعة من قطر والقائمة على المبادئ الستة الصادرة عن اجتماع ​القاهرة​".

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