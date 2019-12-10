أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى ​سوريا​ ​ألكسندر لافرينتييف​ عن أن "​موسكو​ لا ترى أيّ جدوى من توسيع المنطقة الآمنة على الحدود السورية، ويجب أن تبقى ضمن الإطار الذي حددته مذكرة سوتشي"، مشيراً إلى أنه "بناءً على المذكرة التي وقعها الرئيسان الروسي والتركي، فإن المنطقة الآمنة منطقة محددة ونعتقد أنه من الضروري الحفاظ عليها على هذا النحو، وأيّ توسيع لها لن يجلب أي فوائد".

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كانت هذه تفاصيل خبر لافرينتييف: موسكو لا ترى جدوى في توسيع المنطقة الآمنة على الحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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