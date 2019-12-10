مسؤول أميركي: مسلحان إثنان أطلقا النار على 4 من رجال الأمن ما أدى لمقتل أحدهم بنيوجيرسي

نقلت قناة "العربية" عن مسؤول في ولاية ​نيوجيرسي​ الاميركية "مقتل أحد رجال الأمن في ​إطلاق النار​ في نيوجيرسي"، مشيرا إلى أنه "يوجد عدد من الأشخاص محتجزين داخل أحد المباني وأنه قد يكون هناك أكثر من قتيل في إطلاق النار"، موضحاً أن "مسلحين إثنين أطلقا النار على 4 من رجال الأمن ما أدى لمقتل أحدهم في نيوجيرسي".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام أميركية قد أفادت مساء عن "إصابة شرطيين إثنين جراء ​إطلاق نار​ في ولاية نيوجيرسي".