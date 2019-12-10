نبيل نقولا لسرحان: من يحمي القضاة بعد الان؟

توجه النائب السابق ​نبيل نقولا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ​ألبير سرحان​، قائلا "معالي وزير العدل من يحمي ​القضاة​ بعد الان؟ ليس بالصدفة ان يتظاهر من هم خارج القانون امام القاضي الذي اصدر مذكرة استحضار بأحد المتهمين ب​الفساد​ رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ واخواته؟ سقطت الأقنعة".

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