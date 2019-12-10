أكد نقيب المحامين ​ملحم خلف​ أن "التوقيف الإحترازي لا يمكن ان يتحوّل الى عقوبة، و​نقابة المحامين​ هي المؤتمنة على حماية حسن تطبيق القانون"، مشيراً إلى "إنني تحدثت مع النائب العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون وقد أبدت كل التجاوب مع تسريع اطلاق سراح المعتقلين الاربعة في ​جونيه​"، مشدداً على "إننا المؤتمنون على حسن تطبيق القانون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلف: القاضية عون كانت أبدت كل التجاوب مع تسريع اطلاق سراح المعتقلين بجونيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.