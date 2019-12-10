المشنوق: انتهى الزمن الذي يستسهل به استخدام لبنان للمشروع الإيراني

اعلن النائب ​نهاد المشنوق​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "اننا لسنا دروعاً بشرية لأي مشروع في المنطقة ويجب أن يعلم هذا المسؤول الإيراني أنّ ​لبنان​ تغيّر ولن يتأثر بكلامه بل سيقف درعاً في وجه أعماله"، مؤكداً "انتهاء الزمن الذي يستسهل فيه البعض استخدام لبنان ساحة حرب للمشروع الإيراني".

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