أوضح وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال أكرم شهيب قرار فتح المدارس يوم ليلة عيد الميلاد أي في 24 كانون الاول، مؤكداً "أننا نريد أن نعوض للتلاميذ ما فاتهم وأي قرار سيكون هناك من معه أو ضدّه".
وفي حديث تلفزيوني، لفت شهيب إلى أن "موقفنا من دعم رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري للعودة الى رئاسة الحكومة يُتّخذ خلال اجتماع "اللقاء الديمقراطي" قبل الاستشارات النيابية الاثنين".
كانت هذه تفاصيل خبر شهيب عن قرار فتح المدارس يوم ليلة عيد الميلاد: نريد أن نعوض للتلاميذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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