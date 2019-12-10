شهيب عن قرار فتح المدارس يوم ليلة عيد الميلاد: نريد أن نعوض للتلاميذ

أوضح وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال ​أكرم شهيب​ قرار فتح المدارس يوم ليلة ​عيد الميلاد​ أي في 24 كانون الاول، مؤكداً "أننا نريد أن نعوض للتلاميذ ما فاتهم وأي قرار سيكون هناك من معه أو ضدّه".

وفي حديث تلفزيوني، لفت شهيب إلى أن "موقفنا من دعم رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ للعودة الى ​رئاسة الحكومة​ يُتّخذ خلال اجتماع "​اللقاء الديمقراطي​" قبل ​الاستشارات النيابية​ الاثنين".