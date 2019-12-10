صحناوي: نستنكر ما يحصل امام منزل القاضية غادة عون ونطالب القوى الامنية بتحمل مسؤولياتها

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​نقولا صحناوي​ "أننا نستنكر ما يحصل في هذه الأثناء امام منزل القاضية ​غادة عون​، ف​القضاء​ يجب أن نكون الى جانبه، لا نرهبه ونضغط عليه خارج الآليات الدستورية، وما يحصل امام منزلها غير مقبول، ونطلب من ​القوى الامنية​ تحمل مسؤولية حماية القاضية عون وكل ​القضاة​ بالبلاد".

وفي حديث تلفزيوني له، وضح صحناوي أنه "لدينا خيبة أمل من الفعالية التي أنتجناها بالسابق، وجزء كبير من البطىء بالانتاج اتى من رئيس ​الحكومة​"، مشيراً الى ان "موضوع انهاض البلد ب​البنى التحتية​ والمشاريع متعلق بفريق رئيس الحكومة وهمته".

ولفت الى أنه "هناك طلب على تفعيل ​مؤتمر سيدر​، ويجب ان نبدأ بالخطوات العملية، واذا هناك شيء مطلوب فلنتحدث به"، موضحاً أن "​الكهرباء​ كلما اتفقنا عليها نراها تعرقلت، ونحن لدينا ومطلب اساسي هو تفعيل ​خطة الكهرباء​.

وأشار صحناوي الى أنه "بالنسبة للتدخل الخارجي، لا يمكن تجاهل اهمية الخارج ولبنان بلد صغير وهناك اموال نحتاجها، ولكن لا يجب ان نخضع واذا كان الخارج وضعنا بالوضع الذي نحن فيه، وخسارة شهرين ناتج محلي، لن اقول له نعم، بل سأقف بوجهه وأقول له ناقشني".