الحريري بحث مع خليل والحسن الاوضاع المالية والاقتصادية العامة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في بيت الوسط، وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل وحضورمستشاره الإقتصادي نديم المنلا، وتناول الاجتماع الاوضاع المالية والاقتصادية العامة.
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