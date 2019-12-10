الحريري بحث مع خليل والحسن الاوضاع المالية والاقتصادية العامة

التقى رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​، وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ وحضورمستشاره الإقتصادي ​نديم المنلا​، وتناول الاجتماع الاوضاع المالية والاقتصادية العامة.

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