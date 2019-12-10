علق مستشار النائب فيصل كرامي، علاء جليلاتي على الاخبار التي انتشرت حول العثور على عينات دموية وإبر "السيرنغ" أمام منزل كرامي، موضحاً أن "المحتجين الذين تظاهروا يوم أمس امام المنزل عملوا على رمي النفايات التي على الأغلب حملوها من قرب مستشفى "النيني" في طرابلس القريبة من منزل الوزير وكانت تحتوي على عينات من الدم وعدد من أبر "السيرينغ" وواضح أنها من المخلفات الطبية".
وفي حديث لـ"النشرة"، أكد جليلاتي "أننا لا نعلم ما الهدف من وجود هذه العينات أمام منزل كرامي بالتحديد بوقت ان النفايات التي تم رميها على منازل باقي السياسيين نفايات عادية منزلية"، مشيراً إلى أن "هذا الامر دفعنا للتساؤل عن الهدف من تواجد هذه النفايات مع متظاهرين سلميين خلال تظاهرة سلمية والاشكال المفتعل والكبير بحجمه خاصة أن الجميع يعلم ما هي المخلفات الطبية والتي من المفترض طمرها لا رميها في الشارع".
وأوضح أن "هذه التساؤلات تزيدنا قناعة ان ما جرى مفتعل لغاية محددة بدأت تتضح معالمها من يوم أمس حتى اليوم وفيه نوع من الاذى الذي سنعرف أسبابه ولكن بطريقتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار كرامي للنشرة: رمي مخلفات طبية امام منزله فيه نوع من الأذى وسنعرف أسبابه بطريقتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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