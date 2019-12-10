هاشم: العدو الاسرائيلي يحاول استغلال الاحداث الداخلية في لبنان

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في حديث تلفزيوني إلى "إننا كلبنانيين من خلال تلهينا ببعض القضايا على أهميتها يبقى بلدنا بدائرة الخطر الاوسع والتي يشكلها العدو ال​اسرائيل​ي دائما"، مشيراً إلى أنه "لدى اسرائيل محاولات دائمة لاستكمال خطوات انتهاكاتها التي بدأت من خلال فترة طوية محاولة الاستيلاء على ​الثروة النفطية​ واقتطاع أجزاء من أراضينا برا وبحرا وكل هذه الامور دفع بهذا العدو بلحظة، الاعتقاد أنه بانشغالنا في واقعنا الداخلي، يمكنه بكل خبث وعدائية استقدام ​باخرة​ يونانية متخصصة بالاستكشافات البحرية".

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