الاتحاد الاوروبي يرحب ب"التقدم" في قمة باريس









اسماء السيد - باريس: رحب وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء ب"التقدم" الذي احرزته قمة باريس حول اوكرانيا، معتبرا انه "خطوة اولى نحو الحل".

وقال بوريل في باريس معددا الاجراءات التي تم الاتفاق في شأنها مساء الاثنين خلال قمة جمعت الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاوكراني فولوديمير زيلينسكي برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، "ارحب بالتقدم. ليس قليلا ان يعلن وقف لاطلاق النار على كامل خط الجبهة، مع تراجع للقوات وتبادل للاسرى".

لكن المسؤول الاوروبي الجديد استبعد ان ترفع فورا العقوبات التي فرضت على روسيا، منبها في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "من دون حل (لقضية اوكرانيا) لن تتغير عقوبات الاتحاد الاوروبي بحق روسيا".

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وقال لودريان "لقد بدأنا منطقا ايجابيا"، مشددا على "وجوب ترجمة هذا التقدم في شكل ملموس باشراف منظمة الامن والتعاون في اوروبا".

والتقى بوتين ونظيره الأوكراني للمرة الاولى الاثنين خلال قمة في باريس حول أوكرانيا انتهت بالتوافق على بعض التدابير لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية، بدون احداث خرق كبير لانهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات في شرق أوكرانيا.

وأشاد بوتين بالقمة باعتبارها "خطوة هامة" نحو خفض التصعيد.