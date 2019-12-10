شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: منتديات الشباب تؤكد حرص الدولة على خلق كوادر جديدة لبناء دولة شابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن منتديات الشباب فكرة مصرية الهدف منها التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة، وهذا ما نجحت فيه القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، ومن خلال هذه المنتديات ومؤتمرات الشباب أصبح لدينا كوادر شبابية لديها القدرة على ممارسة العمل العالم، وتم بالفعل تمكينهم حقيقة على الأرض، لبناء دولة شابة.

وأوضح الشريف، أن القيادة السياسية حريصة على الاستماع للشباب من مختلف الفئات، ورؤيتهم لمعالجة بعض القضايا والأمور، وأفكارهم لبناء مستقبل مشرق، ودورهم فى البناء والتنمية، فى إطار خطة الدولة لتمكين العناصر الشبابية، بعد تأهيلها، وذلك سيكون من خلال النقاش والحوار والاستماع لكافة الآراء، ومن ثم تأتى منتديات شباب العالم فرصة عظيمة للوقوف على آلية التفكير للشباب من مختلف الدول، ورؤيتهم لمعالجة الأمور، ودورهم فى بناء الأوطان.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة للمرة الأولى، يتم توجيه دعوة لمجموعة من المستشارين المتخصصين في مجال ريادة الأعمال، بهدف عقد جلسات مع الشباب من رواد الأعمال، لتقديم النصائح والبحث عن حلول لمواجهة المشكلات والتحديات فى هذا المجال، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى ونظام الرقمنة.

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