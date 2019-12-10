شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان: واشنطن ستقوم بوقف دعم الجماعة خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق أبو السعد القيادى السابق بجماعة الإخوان إن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بوقف دعم الجماعة خلال الفترة المقبلة وستبدأ فى مراقبة نشاطها داخل الأراضي الأمريكية.

وأضاف القيادي السابق بجماعة الإخوان إنه سيتم تغيير الدعم الممنوح للإخوان حسب الدور المرسوم لهم في المرحلة القادمة هذا الدور الذي تحتاجه الإدارة الأمريكية يتطلب أن تكون جماعة الاخوان متواجدة إلا أن حجم الدعم سيقل بشكل تدريجي وهو ما سينعكس على موقف المجتمع الدولى من الإخوان.

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كان تقرير للمجلس الأطلنطى الأمريكى للدراسات أكد أن مجلس الأمن القومى بات قريباً من تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، كاشفا أن قرار تصنيف الإخوان الوشيك، سيرغم بطبيعة الحال إمارة قطر على فك ارتباطها بالجماعة خوفاً من الإضرار بعلاقتها بالولايات المتحدة أو حتى التعرض لعقوبات حال تقديم أدلة تثبت الدعم القطرى للتنظيم.