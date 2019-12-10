شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تعلن عن خدمات طبية جديدة لأعضاء النقابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين عن تعاقد النقابة مع عدد من المستشفيات بخصم 20% على جميع الخدمات حيث يشمل العضو والأبناء والزوجة ووالد الزوج ووالد الزوجة، وأيضا والدة الزوج ووالدة الزوجة.
وأضاف طارق سعدة فى بيان له، أن النقابة تعاقدت أيضا مع أحد مراكز الأشعة بخصم 35 ٪ على الأشعة داخل المركز، مشيرا إلى أن كل هذه الخدمات تقدم بموجب كارنيه النقابة وتصريح مزاولة المهنة دون تحويل من أى طبيب ودفع أى رسوم مادى نظير الاشتراك الطبى أو خلافة وذلك تيسرا على الزملاء فى الوقت والإجراءات والأعباء المالية.
ولفت طارق سعدة إلى أن التعاقد يشمل الموظفين والاداريين العاملين بالنقابة وبنفس الصيغة التعاقدية السابقة.
وأكد محجوب سعدة سكرتير عام النقابة أن النقابة مازالت مستمرة فى ابرام تعاقدات جديدة لأعضاء النقابة حتى تكتمل منظومة التامين الصحى الخدمى للأعضاء، مطالبا أعضاء النقابة التواصل بشكل مباشر مع النقابة حال وجود أى معوقات أثناء تعاملاتهم مع الجهات الطبية المتعاقدة مع النقابة.
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