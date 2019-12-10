تصريحات فيصل بن فرحان بشأن تهديدات إيران تشعل تريندات السعودية

أشعلت تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وقال فيصل بن فرحان، إن التهديد الإيراني يعتبر بمثابة تهديد للجميع، ولا يختلف عليه أحد في منظومة الخليج.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي تطرق لفعاليات قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 40 التي انعقدت في الرياض الثلاثاء، أن هناك تفاهم بين دول المجلس على أهمية التعامل مع التهديد الإيراني ومواجهته بالطرق الضرورية.

وطالب بن فرحان إيران بضرورة تغيير تصرفاتها في مهاجمة السفن في الخليج وتزويد الميلشيات بالأسلحة وتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الدول.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن جهود أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح والدول الأربع مستمرة في دعم نجاح جهود المفاوضات بشأن أزمة قطر.

وأوضح بن فرحان أن قادة دول مجلس التعاون ناقشوا الكثير من الموضوعات الرامية إلى تحقيق التكامل والترابط بين دول الخليج، مؤكدًا أن وحدة المنظومة الخليجية ثابتة وقائمة حتى لو شابها بعض الأمور، لكنها لا ترقى إلى أن تقلل من قوتها وتماسكها.

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وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، للمشاركة في اجتماعات

القمة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول مصالحة خليجية مرتقبة، على خلفية إعلان وزير الخارجية القطري عن مفاوضات مع السعودية حول الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017.

وفي أكتوبر صدر أمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

والأمير فيصل من مواليد عام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

كما شغل عدداً من المناصب منها نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل في الفترة من 1996-1998، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السلام للطائرات ثم رئيسا للمجلس خلال الفترة 2001-2013.

كما عين مستشاراً بوزارة الخارجية وكبير المستشارين بالمرتبة الممتازة في سفارة المملكة بواشنطن سابقاً، ثم عين عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيس اللجنة التنفيذية عام 2017.