رواد السعودية يشيدون بتاريخ نايف الحجر عبر تويتر وفيس بوك

أشعل اسم نايف بن فلاح الحجرف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال كلمته في القمة الخليجية الـ40 بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، الدكتور نايف بن فلاح الحجرف على اختياره أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي.

كما شكر خادم الحرمين الشريفين الأمين العام الحالي الدكتور عبداللطيف الزياني على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته.

ويعتبر نايف الحجرف سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وثاني كويتي يتولى هذا المنصب منذ

تأسيس مجلس التعاون عام 1981.

وسيتولى هذا المنصب خلفا للبحريني عبداللطيف بن راشد الزياني الذي يتولى هذا المنصب منذ

الأول من أبريل 2011.

ومن المقرر أن يتولى الحجرف مهام منصبه الجديد مطلع أبريل المقبل، وفق ما كشفه الزياني في مؤتمر صحفي عقب القمة الخليجية.

تاريخ الحجرف

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ويملك الدكتور نايف الحجرف خبرات كبيرة تؤهله لتولي هذا المنصب الهام، والقيام بدور حيوي مع تولي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مرحلة مليئة بالتحديات.

وتقلد الحجرف العديد من الحقائب الوزارية خلال الحكومات الكويتية المتعاقبة، كان آخرها تولي منصب وزير المالية خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى نوفمبر 2019.

والحجرف حاصل على الدكتوراه في المحاسبة من المملكة المتحدة

2002، وعلى الماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة 1997، وعلى البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت 1994.

وبدأ حياته المهنية في المجال الأكاديمي بالعمل كنائب لرئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للخدمات الأكاديمية.

كما اكتسب الحجرف خبرات متنوعة بعضويته المجلس الأعلى للبترول منذ عام 2010، وعمله كرئيس تنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للتطوير العقاري في 2009.

تاريخ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

وسبق أن تولى هذا المنصب من الكويت عبدالله بن يعقوب بشارة خلال الفترة من مايو 1981 حتى 31 مارس 1993، وتلاه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 أبريل 1993 حتى 31 مارس 1996.

كما تولى الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان من السعودية المنصب خلال الفترة من 1 أبريل 1996 وحتى 31 مارس 2002، ثم عبدالرحمن بن حمد العطية من قطر خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 مارس2011.