السفارة المصرية في بوروندي تحتفل بمرور 56 عاماً على العلاقات المصرية بين البلدين

نظمت السفيرة الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي، عدة فعاليات فنية وثقافية بمناسبة مرور 56 عاماً على إقامة السفارة المصرية في بوجمبورا، فضلاً عن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، حيث شهد مسرح جامعة بوروندي أمسية ثقافية مصرية بالتنسيق

مع وزارة الثقافة والرياضة البوروندية، وذلك بحضور العديد من المسئولين البورونديين وممثلي السفارات الأجنبية والمجتمع الدبلوماسي بجانب شخصيات أكاديمية وثقافية.

وقامت السفيرة المصرية ورئيس مركز اللغات بجامعة بوجمبورا بتوزيع الجوائز على

الطلبة الفائزين في مسابقة الأبحاث حول الحضارة العربية التي نظمتها السفارة مع المركز، وكذا تكريم أساتذة وطلبة اللغة العربية المتفوقين بالجامعة.

كما قامت السفارة المصرية بالتنسيق مع التليفزيون الوطني البوروندي لإقامة أسبوع للسينما المصرية يتم خلاله عرض عدد من الأفلام المصرية المترجمة للغة الفرنسية، بما يسهم في تعريف المجتمع البوروندي بالمجتمع والثقافة المصرية.