مقتل 3 أشخاص إثر مهاجمة المجمع الرئاسي في الصومال

أعلن ضابط شرطة في الصومال مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل؛ إثر مهاجمة مجموعة من خمسة أفراد مدججين بالسلاح الثقيل لقوات الأمن المتمركزة خارج القصر الرئاسي في مقديشو فيما يبدو أنه محاولة لاقتحامالمجمع الرئاسي.
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن الصومالية صدّت الهجوم وقتلت 3 أشخاص من المهاجمين، مضيفة أن أصوات الرصاصكان يمكن سماعُها في المناطق المجاورة للقصر الرئاسي.
وفر اثنان من المهاجمين إلى أحد الفنادق القريبة من موقع الحادث وسط إطلاق النيران، إلا أنهما لم يستطيعا الدخول إلى الفندق.
وأوضح ضابط صومالي يُدعى "محمد حسين"، حسبما نقلت الشبكة، أن إطلاق النيران لا يزال قائماً.
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