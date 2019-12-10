إصابة محتجِين عراقيين بحالات اختناق في بغداد

أصيب نحو ثلاثين محتجا عراقيا بحالات اختناق خلال صدامات مع قوات الأمن في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء.

وأفاد شهو عيان أن الصدامات اندلعت عندما حاولت قوات مكافحة الشغبتفريق المحتجين في ساحة وسط بغداد.

وذكر متظاهرون أن "قوات مكافحة الشغب العراقية فتحت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع عندما حاول متظاهرون الاقتراب من الحاجز الأمني المؤدي إلى سوق الشورجة الكبير وشارع الرشيد باتجاه البنك المركزي العراقي".

وأوضح المتظاهرون أن "عملية إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع تمت في ظل انقطاع تام للتيار الكهربائي من ساحة كانوا يوجدون فيها باتجاه سوق الشورجة وشارع الرشيد مما تسبب بإصابة نحو 30 متظاهرا بحالات اختناق من جراء استنشاق الغازات".

وقال الشهود إن "عمليات الإسعاف الأولية تمت للمصابين من قبل الفرق الطبية التطوعية في ساحات التظاهر في ساحتي الخلاني والتحرير فيما سمع إنذارات سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى مكان المواجهات".

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