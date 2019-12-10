بومبيو يتوعد روسيا بالرد إذا تدخلت في الانتخابات الأميركية

توعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، بالرد على روسيا إذا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة عام 2020.

وحذر بومبيو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، من أي تدخل من أي جهة كانت في الانتخابات الرئاسية.

وقال بومبيو "كنت واضحا في شأن التدخل في شؤوننا الداخلية، هذا مرفوض".

وأضاف "قلت بوضوح ما نتوقعه من روسيا. إذا اتخذت روسيا أو أي طرف أجنبي إجراءات لتقويض عمليتنا الديموقراطية، فسنرد".

وأجمعت وكالات الاستخبارات الأميركية على اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب عام 2016. وبرزت، أخيرا، شبهات بأن روسيا قد تتدخل مجددا في انتخابات 2020.

وتابع بومبيو أن "إدارة ترامب ستعمل دائما لحماية استحقاقاتنا الانتخابية".

لكن لافروف رفض هذه الاتهامات. وقال "أكدنا مجددا أن كل التكهنات حول تدخلنا المزعوم في العمليات الداخلية للولايات المتحدة لا أساس لها. ليس هناك أي واقعة تثبته، لم يقدم إلينا أحد دليلا لأنه ببساطة لم يحصل".