بدء المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ

بدأت المفاوضات الوزارية رسميا، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي يستمر أسبوعين في العاصمة الإسبانية مدريد.

وافتتحت وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا، الجزء رفيع المستوى من المؤتمر في مدريد. وقالت للقادة: "إننا نؤيد جدول أعمال حماية المناخ، ونؤيد التعاون الدولي".

بدورها، قالت باتريشيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لشؤون تغير المناخ في الأمم المتحدة إن العلم يظهر بقوة أن العالم "يسير في الاتجاه الخاطئ".

وأضافت إسبينوزا، في كلمتها، إن التقارير تظهر "إننا نسمم كل العناصر نفسها التي تبقينا على قيد الحياة على هذا الكوكب ... وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومات في دعم صناعات الوقود الأحفوري، ولم تتغير عاداتنا الاستهلاكية الإجمالية إلا قليلا. ويظهر تقرير الأمم المتحدة حول الفجوة (فجوة الانبعاثات) أن الانبعاثات تستمر في الزيادة".

وأكدت المسؤولة الأممية "إننا لا نتصرف بسرعة كافية لإحداث التحول العميق في المجتمع، (التحول) الذي سوف يغير مستقبل البشرية على هذا الكوكب".

وحذر الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتري تالاس من عواقب تغير المناخ، بما في ذلك العواصف القوية والجفاف والفيضانات. وأضاف أن الجوع يتزايد في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، يتم توليد 85% من الطاقة باستخدام الفحم والنفط والغاز، حسبما أشار تالاس، وتوليد 15% فقط باستخدام الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة.

وقال تالاس إنه لا يزال هناك بعض الوقت لتغيير الأنظمة العالمية، لكن هذا يجب أن يحدث في السنوات العشر إلى الثلاثين القادمة من أجل التنفيذ الناجح لاتفاقية باريس.