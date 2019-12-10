كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا الديمقراطية: إعلان تركيا إسكان مليون شخص في تل أبيض ورأس العين "خطير جدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، م

إن ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء العمل بإسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين أمر خطير جدا.

ظلوم عبدي،

وأوضح "عبدي"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، أن روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية منع تغيير ديمغرافية المناطق التي احتلتها تركيا في شمال شرق سوريا.

ويذكر أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه تم البدء في العمل على إسكان مليون سوري في مدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا، بعد أن انتزعت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها السيطرة عليها من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عملية نبع السلام العسكرية في أكتوبر الماضي.

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