كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت رعاية محمد بن راشد.. انطلاق منتدى الإمارات الاقتصادي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تنطلق غدا أعمال " منتدى الإمارات الاقتصادي" الذي تنظمه "اقتصادية دبي" تحت عنوان "الاقتصاد الريادي في الإمارات مرونة ونمو وازدهار".

حيث يمثل هذا الحدث الذي يستمر يومين بفندق أرماني دبي أحد ثمار التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في الإمارات السبع.

ويشمل المنتدى العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل لعرض ومناقشة الآفاق الاقتصادية للدولة ويسلط المشاركون خلالها الضوء على الخطط الاستراتيجية الحالية التي تتبناها كل إمارة على حده والحكومة الاتحادية مع إمكانية تبادل الخبرات والدروس المستفادة، وتحديد مجالات تعزيز التعاون، إضافة إلى التطرق للمبادرات والمشاريع الجارية والمقترحة في القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى دعم النمو على المديين القصير والمتوسط.

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وعلاوة على ذلك ستقوم كل إمارة على حدة بإطلاق تقريرها الاقتصادي التي تركز فيه على الآفاق المستقبلية للنمو، بناء على المبادرات والخطط التي أطلقتها في السنوات الماضية.

وتنطلق على هامش المنتدى فعاليات "تحدي الاقتصاديين الشباب" المبادرة التي دشنتها اقتصادية دبي بهدف إشراك الكفاءات الشابة من الجهات الأكاديمية للمساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات وتحفيز الابتكار والإبداع.

يشارك في هذا التحدي 8 فرق من 4 جامعات هي جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

ويخاطب المنتدى ممثلي كبريات الشركات وصانعي السياسات وقادة الفكر والمبتكرين وطلبة المؤسسات الأكاديمية والخبراء من دولة الإمارات وخارجها، من خلال جلساته المختلفة وتقديم المعلومات لصناع السياسات وتعزيز التفكير الاستراتيجي واظهار روح المبادرة المسئولة والريادة في الأعمال بالطرق الأكثر ابتكارا.