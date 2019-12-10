كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان.. يضع تميم في مقارنة مع النبي محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، لأول مرة عن قادة تاريخيين ومعاصرين تأثر بشخصياتهم، مؤكدًا في نفس الوقت عدم وجود “قائد حقيقي” حاليًا في أوروبا.

وبشأن القادة التاريخيين الذين تأثّر بهم، قال أردوغان إن القائد المثالي بالنسبة له هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي الوقت الحاضر، أبدى الرئيس التركي إعجابه بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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وفيما يتعلق بـ " القارة العجوز"، ذكر أردوغان أنه "لا يوجد قائد بالمعنى الحقيقي حاليًا في أوروبا"، لافتًا إلى أن المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر كان قائدًا وصادقًا أيضًا.

وقال الرئيس التركي، إن الاتحاد الأوروبي يتحجج بضخامة عدد سكان تركيا لعدم ضمها للاتحاد.

وجاءت أحاديث الرئيس التركي خلال مشاركته في برنامج “كل إنسان عالم بحد ذاته” الذي نظمته جامعة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة.