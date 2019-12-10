كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية البحريني: نأسف لعدم جدية قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال "آل خليفة"، خلال تصريحاته، مساء الثلاثاء، إن ما صرح به وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن الحوار مع السعودية قد تجاوز المطالب التي وضعتها الدول الأربع لا يعكس أي مضمون تم بحثه مطلقا.

وأشار إلى أن دولة البحرين تتمسك بموقفها وبمطالبها المشروعة من قطر والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة.

وكلف الأمير تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئاسة وفد بلاده لاجتماع القمة الخليجية بالرياض.

وفي تغريدة على حسابها في تويتر قالت الوكالة اليوم: "بتكليف من سمو أمير البلاد المفدى يترأس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية".

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد وجه في الأسبوع الماضي دعوة شخصية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للمشاركة في القمة، إلا أن الأخير قرر الغياب وأوفد رئيس وزرائه لحضور قمة الرياض. وشارك وفد قطري في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية في الرياض، وحضر اجتماعا عقدته لجنة صياغة مشاريع القرارات والتوصيات للدورة الـ 145 للمجلس الوزاري للقمة الخليجية الـ40، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا".