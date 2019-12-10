كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: من الضروري العمل على إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكد عدم وجود أي دليل على تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية، ولا بد من تكريس الدبلوماسية لحل القضايا العالقة بين موسكو وواشنطن.

ونوه بضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن وغيرها من الأطراف المعنية للقضاء على الإرهاب في سوريا.

وتابع: "الشعب الفنزويلي هو من يحدد مصيره".حة في الخليج

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استقبل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، نظيره الروسي سيرجي لافروف في واشنطن، في أول زيارة للأخير إلى العاصمة الأمريكية، منذ لقائه المثير للجدل مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2017.

وقال بيان مقتضب للخارجية الأمريكية حول الزيارة إن بومبيو ولافروف سيجتمعان في مقر الوزارة في واشنطن لمناقشة "مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية".



وكانت متحدثة باسم الخارجية الروسية قد أشارت الجمعة إلى أنه "يتم الإعداد" لعقد اللقاء بين لافروف وبومبيو الثلاثاء.