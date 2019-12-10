كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: علينا أن نقيم علاقات أفضل مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى أنه لا يجب أن تتحول سوريا إلى ملاذ آمن للإرهابيين، موضحا أنه يتم الاتفاق مع روسيا على الحل السياسي في سوريا.
ونوه بأنه تم مناقشة الملف الأوكراني مع لافروف، مشددا على ضرورة تطبيق اتفاق مينسك لحل الأزمة الأوكرانية.
وتابع: "أبلغنا الوزير لافروف برفض أي تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية".
وقال بيان مقتضب للخارجية الأمريكية حول الزيارة إن بومبيو ولافروف سيجتمعان في مقر الوزارة في واشنطن لمناقشة "مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية".
وكانت متحدثة باسم الخارجية الروسية قد أشارت الجمعة إلى أنه "يتم الإعداد" لعقد اللقاء بين لافروف وبومبيو الثلاثاء.