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بومبيو: علينا أن نقيم علاقات أفضل مع روسيا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: علينا أن نقيم علاقات أفضل مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن مفتوحة، وقيام علاقات أفضل مع روسيا.

وأشار بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى أنه لا يجب أن تتحول سوريا إلى ملاذ آمن للإرهابيين، موضحا أنه يتم الاتفاق مع روسيا على الحل السياسي في سوريا.

 ونوه بأنه تم مناقشة الملف الأوكراني مع لافروف، مشددا على ضرورة تطبيق اتفاق مينسك لحل الأزمة الأوكرانية.

وتابع: "أبلغنا الوزير لافروف برفض أي تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية".

واستقبل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الثلاثاء، نظيره الروسي سيرجي لافروف في واشنطن، في أول زيارة للأخير إلى العاصمة الأمريكية، منذ لقائه المثير للجدل مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض عام 2017.

وقال بيان مقتضب للخارجية الأمريكية حول الزيارة إن بومبيو ولافروف سيجتمعان في مقر الوزارة في واشنطن لمناقشة "مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية".
وكانت متحدثة باسم الخارجية الروسية قد أشارت الجمعة إلى أنه "يتم الإعداد" لعقد اللقاء بين لافروف وبومبيو الثلاثاء.

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