أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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أخبار عاجلة الآن || انطلاق تظاهرات في الديوانية جنوب العراق

انطلقت تظاهرات في قضاء الحمزة الشرقي في الديوانية جنوبي العراق، مساء الثلاثاء، والمحتجون يحرقون الإطارات ويغلقون بعض الطرق لليوم الثاني على التوالي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || ايران تبني نفقا بسوريا لتخزين الصواريخ

كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، عن صور أقمار اصطناعية تظهر أن ايران تبني نفقا تحت الأرض في شرق سوريا لتخزين الصواريخ. أخبار عالمية عاجلة اليوم || ترامب يندد باتهامات الديموقراطيين سعيا لعزله

ندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، باتهامات الديموقراطيين له بسوء استخدام السلطة سعيا لعزله، قائلا إنها تثير السخرية.

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