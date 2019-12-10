كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق تظاهرات في قضاء الحمزة الشرقي في الديوانية جنوب العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت تظاهرات في قضاء الحمزة الشرقي في الديوانية جنوبي العراق، مساء الثلاثاء، والمحتجون يحرقون الإطارات ويغلقون بعض الطرق لليوم الثاني على التوالي.

واحتك مجموعة من المندسين بقوات الأمن العراقية، التي ردت بإطلاق قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين السلميين في ساحة الوثبة وسط بغداد.