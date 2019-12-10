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انطلاق تظاهرات في قضاء الحمزة الشرقي في الديوانية جنوب العراق

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انطلقت تظاهرات في قضاء الحمزة الشرقي في الديوانية جنوبي العراق، مساء الثلاثاء، والمحتجون يحرقون الإطارات ويغلقون بعض الطرق لليوم الثاني على التوالي.

واحتك مجموعة من المندسين بقوات الأمن العراقية، التي ردت بإطلاق قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين السلميين في ساحة الوثبة وسط بغداد.

شكل العشرات من المتظاهرين العراقيين، الثلاثاء، جدارا بشريا على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء الحصينة وسط بغداد التي تحتضن المقار الرئيسية للحكومة العراقية، لمنع أي محاولات من قبل المحتجين لاجتياز الجسر ودخول الخضراء. 

وانطلقت في ساحة التحرير وسط بغداد، صباحا، مظاهرة مليونية بمشاركة المتظاهرين القادمين من مدن وسط وجنوبي العراق الذين بدأوا يتوافدون على ساحة التحرير منذ الإثنين، بهدف الضغط على السياسيين العراقيين لتنفيذ مطالبهم.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر احتجاجات شعبية واسعة في بغداد ومدن جنوب العراق تطالب بإنهاء العملية السياسية الحالية بشكل جذري وإلغاء مجلس النواب وإنهاء النفوذ الإيراني وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تقود البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة نزيهة بإشراف دولي.

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