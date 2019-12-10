كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استاذ علوم سياسية يكشف دعم قطر وتركيا لحماس لخدمة مصالحها بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية إن قطر وتركيا تدعم حركة حماس، وأكد أن هذا الدعم مستمر، مشيرا إلى أن حماس تتنوع في سياستها الإقليمية وفق سياسة المصلحة.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المقرر عقدها ستكون تحت إشراف منظمات دولية تشرف عليها الأمم المتحدة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الانتخابات لها مميزات كثيرة، ولكن على جميع الدول مساعدة الدولة الفلسطينية على إجراء الانتخابات، متابعا: "إسرائيل من الممكن أن تقوم ببعض العراقيل لحدوث مشكلات فى الانتخابات، وعلى جميع الدول الحصول على ضمانات من إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات فى القدس".

