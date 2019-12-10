شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحذر مواطنيها جدياً بعدم السفر إلى أمريكا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 صورة ارشيفية ذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الإيرانية على الإنترنت اليوم الثلاثاء أن الوزارة تنصح مواطني الجمهورية بعدم السفر إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة: "يتعين على المواطنين الإيرانيين، وخصوصاً النخبة والعلماء، جدياً تجنب السفر إلى أمريكا حتى إن كان ذلك للمشاركة في مؤتمرات علمية أو حتى في حالة تلقي دعوة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تحذر مواطنيها جدياً بعدم السفر إلى أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.