شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب الإرهابية تتبني هجوم على فندق في مقديشو والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 صورة ارشيفية Advertisements قالت الشرطة وحركة الشباب الصومالية المتشددة إن مسلحين من الحركة هاجموا اليوم الثلاثاء فندقاً في العاصمة مقديشو قرب مقر إقامة رئيس البلاد وإن القتال لا يزال مستمراً.

وقال شرطي يدعى أحمد "اعتقدنا أنهم من الشرطة لكن عندما اقتربوا بادروا بإلقاء القنابل اليدوية وإطلاق النار علينا ثم تبادلنا معهم إطلاق النار عند بوابة الفندق". وأكد عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب أنها وراء الهجوم وأن مقاتليها موجودون حالياً داخل المجمع الذي يوجد به الفندق وينزل به عادة مسؤولون حكوميون وأعضاء في البرلمان.

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