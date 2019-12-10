شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يهاجون فندقًا في مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة وحركة الشباب الصومالية المتشددة، إن مسلحين من الحركة هاجموا، اليوم الثلاثاء، فندقا في العاصمة مقديشو قرب مقر إقامة رئيس البلاد وإن القتال لا يزال مستمرًا.

وقال شرطي يدعى أحمد: "اعتقدنا أنهم من الشرطة لكن عندما اقتربوا بادروا بإلقاء القنابل اليدوية وإطلاق النار علينا ثم تبادلنا معهم إطلاق النار عند بوابة الفندق".

وأكد عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب، أنها وراء الهجوم وأن مقاتليها موجودون حاليا داخل المجمع الذي يوجد به الفندق وينزل به عادة مسؤولون حكوميون وأعضاء في البرلمان.