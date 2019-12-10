شكرا لقرائتكم خبر عن الملك وجّه له التهنئة.. السيرة الذاتية لسادس أمين لمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

بدأ الجميع يبحث عن السيرة الذاتية، لمرشح الكويت الدكتور نايف الحجرف، لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعدما وجه له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، خلال أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس، اليوم، التهنئة بمناسبة ترشيحه أميناً عاماً للمجلس.

وباعتماد قادة الخليج تعيين "الحجرف" في هذا المنصب سيكون سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي، وثاني كويتي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.

ويتولى هذا المنصب خلفا للبحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي يتولى هذا المنصب منذ الأول من أبريل 2011.

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ويملك «الحجرف» خبرات كبيرة تؤهله لتولي هذا المنصب الهام، إذ يشغل منصب وزير المالية في الكويت، وكان في السابق رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال في الكويت.

كما كان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتولى منصب مدير بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض. كما عين الدكتور نايف وزيراً للمالية، ووزيرا للتربية والتعليم العالي.

وكان «الحجرف»، مستشاراً مالياً في سوق الكويت للأوراق المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط. كما كان الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للبترول. بالإضافة إلى ذلك، كان نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للديناميات المحدودة، ومساعد نائب الرئيس للخدمات الأكاديمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

«الحجرف»، حاصل على بكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الكويت، ودرجة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين، ودكتوراه في المحاسبة والتمويل من جامعة هال.